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Екатерина Ерофеева

Место рождения

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ерофей Еремеев

Мать: Елена Фролова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1776

Муж: Данила Данилин

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья (Евдокия) Данилова

Отец ребёнка: Данила Данилин

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина Данилова

Отец ребёнка: Данила Данилин

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1779 ст.

Сын: Яков Данилов

Отец ребёнка: Данила Данилин

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
10. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-8DX?i=202&cc=1921824
Рождение ребёнка
1780

Сын: Феоктист Данилов

Отец ребёнка: Данила Данилин

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Данила Данилин

Рождение ребёнка
01.04.1782 ст.

Дочь: Марфа Данилова

Отец ребёнка: Данила Данилин

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-QB3?i=163&cc=1921824 дв. чел. (?) Митрофанов и дьячкова жена Анисья Никитина
Смерть
1782
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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