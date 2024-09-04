Екатерина Ерофеева
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Ерофей Еремеев
Мать: Елена Фролова
Бракосочетание
Около 1776
Муж: Данила Данилин
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья (Евдокия) Данилова
Отец ребёнка: Данила Данилин
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина Данилова
Отец ребёнка: Данила Данилин
Рождение ребёнка
23.10.1779 ст.
Сын: Яков Данилов
Отец ребёнка: Данила Данилин
10. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-8DX?i=202&cc=1921824
Рождение ребёнка
1780
Сын: Феоктист Данилов
Отец ребёнка: Данила Данилин
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Данила Данилин
Рождение ребёнка
01.04.1782 ст.
Дочь: Марфа Данилова
Отец ребёнка: Данила Данилин
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-QB3?i=163&cc=1921824 дв. чел. (?) Митрофанов и дьячкова жена Анисья Никитина
Смерть
1782