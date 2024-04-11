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Азима Константин Яковлевич

Место рождения

Подлесное, Кіровоградська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Азима Яков

Мать: не указана

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Азима Павел Константинович

Мать ребёнка: Азима Матрона Авксентьева

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Азима Прасковья Константинова

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Азима Владимир Константинов

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Азима Иван Константин

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Подлесное, Кіровоградська область

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