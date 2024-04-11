Азима Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Азима Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Азима Павел Константинович
Мать ребёнка: Азима Матрона Авксентьева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Азима Прасковья Константинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Азима Владимир Константинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно