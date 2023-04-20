Бердюгина Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердюгина Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1936

Дата смерти

20.04.2023

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердюгин Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1961

Дочь: Харлова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Бердюгин Николай Иванович

Смерть
20.04.2023

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