Бердюгина Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1936
Дата смерти20.04.2023
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердюгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1961
Дочь: Харлова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Бердюгин Николай Иванович
Смерть
20.04.2023