Бердюгин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердюгин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1932

Дата смерти

09.01.2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бердюгина Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
08.08.1961

Дочь: Харлова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Бердюгина Зинаида Алексеевна

Смерть
09.01.2009

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