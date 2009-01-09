Бердюгин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1932
Дата смерти09.01.2009
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бердюгина Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1961
Дочь: Харлова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Бердюгина Зинаида Алексеевна
Смерть
09.01.2009