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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Сигаева Параскевия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Гололобовка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кузьмич
Смерть
До 1851