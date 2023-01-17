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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Сигаева Параскевия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Гололобовка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кузьмич

Смерть
До 1851
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