Сигаева Параскевия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Григорий Кузьмич
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.10.1871
Дочь: Федяева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Кузьмич
Березовка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Гололобовка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сигаев Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно