Сигаева Параскевия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигаева Параскевия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Григорий Кузьмич

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.10.1871

Дочь: Федяева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Кузьмич

Березовка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Гололобовка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигаев Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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