Клинцов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Клинцов Фёдор
Бракосочетание
02.02.1936
Жена: Клинцова Александра
Серповое, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1947
Пеньки, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1949
Пеньки, Россия
Рождение ребёнка
14.07.1954
Пеньки, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинцов Михаил
Мать ребёнка: Клинцова Александра
Смерть
1977
Пеньки, Россия
Похороны
Неизвестно
Пеньки, Россия