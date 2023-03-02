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Клинцов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1884 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Клинцов Фёдор

Мать: Клинцова Пелагея Павловна

Бракосочетание
02.02.1936

Жена: Клинцова Александра

Серповое, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клинцова Александра

Пеньки, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клинцова Александра

Пеньки, Россия
Рождение ребёнка
14.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клинцова Александра

Пеньки, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинцов Михаил

Мать ребёнка: Клинцова Александра

Смерть
1977
Пеньки, Россия
Похороны
Неизвестно
Пеньки, Россия
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