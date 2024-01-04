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Яковлев Максим Сергеевич

Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1981

Отец: Яковлев Сергей Анатольевич

Мать: Яковлева Татьяна Михайловна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Гудина) Елена Александровна

Бракосочетание
07.06.2008

Жена: Яковлева (Гудина) Елена Александровна

Рождение ребёнка
05.10.2008

Сын: Яковлев Сергей Максимович

Мать ребёнка: Яковлева (Гудина) Елена Александровна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.06.2017

Дочь: Яковлева Милана Максимовна

Мать ребёнка: Яковлева (Гудина) Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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