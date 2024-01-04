Яковлев Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.06.2008
Рождение ребёнка
05.10.2008
Сын: Яковлев Сергей Максимович
Мать ребёнка: Яковлева (Гудина) Елена Александровна
Рождение ребёнка
28.06.2017
Дочь: Яковлева Милана Максимовна
Мать ребёнка: Яковлева (Гудина) Елена Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург