Яковлева (Гудина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Гудина) Елена Александровна

Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1982

Отец: Гудин Александр Николаевич

Мать: Гудина (Ковина) Светлана Александровна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Максим Сергеевич

Бракосочетание
07.06.2008

Муж: Яковлев Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
05.10.2008

Сын: Яковлев Сергей Максимович

Отец ребёнка: Яковлев Максим Сергеевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.06.2017

Дочь: Яковлева Милана Максимовна

Отец ребёнка: Яковлев Максим Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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