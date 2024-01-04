Яковлева (Гудина) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения29.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.06.2008
Рождение ребёнка
05.10.2008
Сын: Яковлев Сергей Максимович
Отец ребёнка: Яковлев Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
28.06.2017
Дочь: Яковлева Милана Максимовна
Отец ребёнка: Яковлев Максим Сергеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург