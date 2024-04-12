Житарь Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1966
Отец: Житарь Николай
Мать: Нина
Рождение ребёнка
23.07.1993
Работа или профессия
Неизвестно
декан, Пятигорский медико-фармацевтический институт
Работа или профессия
Неизвестно
Пятигорский медико-фармацевтический институт
декан, доцент
Место жительства
Неизвестно
Pyatigorsk, Stavropol Krai Russia