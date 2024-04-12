Житарь Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житарь Борис Николаевич

Место рождения

Вартиковцы, Чернівецька область

Дата рождения

15.10.1966

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1966

Отец: Житарь Николай

Мать: Нина

Вартиковцы, Чернівецька область
Бракосочетание
29.04.1992

Жена: Наталья

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.07.1993

Дочь: Диана

Мать ребёнка: Наталья

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
декан, Пятигорский медико-фармацевтический институт
Работа или профессия
Неизвестно
Пятигорский медико-фармацевтический институт
декан, доцент
Место жительства
Неизвестно
Pyatigorsk, Stavropol Krai Russia
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