Рассказова Анисья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Рассказова (Рассказова) Федосья Прокопьева
Отец ребёнка: Рассказов Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Рассказова (Рассказова) Гликерия Прокопьева
Отец ребёнка: Рассказов Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Гунина (Рассказова) Елена Прокопьева
Отец ребёнка: Рассказов Прокопий Иванов
Смерть
Неизвестно