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Рассказова Анисья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Рассказова (Рассказова) Федосья Прокопьева

Отец ребёнка: Рассказов Прокопий Иванов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Рассказова (Рассказова) Гликерия Прокопьева

Отец ребёнка: Рассказов Прокопий Иванов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Гунина (Рассказова) Елена Прокопьева

Отец ребёнка: Рассказов Прокопий Иванов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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