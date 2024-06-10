Рассказов Прокопий Иванов 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рассказов Прокопий Иванов

Место рождения

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Рассказов Иван Константинов

Мать: Рассказова Марья Иванова

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Рассказова (Рассказова) Федосья Прокопьева

Мать ребёнка: Рассказова Анисья Павлова

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Рассказова (Рассказова) Гликерия Прокопьева

Мать ребёнка: Рассказова Анисья Павлова

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Гунина (Рассказова) Елена Прокопьева

Мать ребёнка: Рассказова Анисья Павлова

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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