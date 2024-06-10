Рассказов Прокопий Иванов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Рассказова (Рассказова) Федосья Прокопьева
Мать ребёнка: Рассказова Анисья Павлова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Рассказова (Рассказова) Гликерия Прокопьева
Мать ребёнка: Рассказова Анисья Павлова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Гунина (Рассказова) Елена Прокопьева
Мать ребёнка: Рассказова Анисья Павлова
Смерть
Неизвестно