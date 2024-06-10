Гунина (Рассказова) Елена Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гунина (Гунина) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гунина (Гунина) Катерина Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гунина (Гунина) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Гунина (Гунина) Дарья Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гунина (Гунина) Агафья Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов
Смерть
Неизвестно