Гунина (Рассказова) Елена Прокопьева 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гунина (Рассказова) Елена Прокопьева

Место рождения

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Рассказов Прокопий Иванов

Мать: Рассказова Анисья Павлова

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунин Василий Герасимов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гунин Кондратий Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гунина (Гунина) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гунина (Гунина) Катерина Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гунина (Гунина) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Гунина (Гунина) Дарья Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гунина (Гунина) Агафья Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гунин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Герасимов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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