Сташкевич Роман Ремигиан Якова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1806
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сташкевич Станислав Романов
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сташкевич Григорий Романов
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сташкевич Игнатий Романов
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сташкевич) Домна Романова
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна
Смерть
1806