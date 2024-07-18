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Сташкевич Роман Ремигиан Якова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Сташкевич Яков Александров

Мать: (Кобылинская Сташкевич) Марфа

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сташкевич Андрей Романов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сташкевич Станислав Романов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сташкевич Григорий Романов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сташкевич Михаил Романов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сташкевич Игнатий Романов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сташкевич) Домна Романова

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна

Смерть
1806

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