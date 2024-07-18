(Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сташкевич Андрей Романов

Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сташкевич Станислав Романов

Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сташкевич Григорий Романов

Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сташкевич Михаил Романов

Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сташкевич Игнатий Романов

Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сташкевич) Домна Романова

Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова

Смерть
Неизвестно

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