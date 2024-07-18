(Лосинская Сташкевич) Анастасия Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сташкевич Станислав Романов
Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сташкевич Григорий Романов
Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сташкевич Игнатий Романов
Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сташкевич) Домна Романова
Отец ребёнка: Сташкевич Роман Ремигиан Якова
Смерть
Неизвестно