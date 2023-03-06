Батаринов Емелько Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батаринов Олешка Игнатьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батаринов Трошка Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Дочь: (Батаринова) Фочка Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Дочь: (Батаринова) Оксёнко Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно