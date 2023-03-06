Батаринов Емелько Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаринов Емелько Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батаринов Олешка Игнатьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батаринов Трошка Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Дочь: (Батаринова) Фочка Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1678

Дочь: (Батаринова) Оксёнко Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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