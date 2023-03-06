Батаринов Олешка Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батаринов Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батаринов Исаак Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батаринов Зотко Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батаринов Емелько Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батаринов Козьма Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно