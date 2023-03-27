Berger Charles David
Место рожденияNewton Township, Licking, Ohio, United States
Дата рождения27.01.1904
Дата смерти31.03.1947
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1904
Отец: Berger William Franklin
Мать: Berger Blanche May
Newton Township, Licking, Ohio, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
31.03.1947
Похороны
Неизвестно
Saint Louisville, Licking, Ohio, United States of America