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Berger Charles David

Место рождения

Newton Township, Licking, Ohio, United States

Дата рождения

27.01.1904

Дата смерти

31.03.1947

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1904

Отец: Berger William Franklin

Мать: Berger Blanche May

Newton Township, Licking, Ohio, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
31.03.1947
Похороны
Неизвестно
Saint Louisville, Licking, Ohio, United States of America
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