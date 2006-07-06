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Berger William Dean

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1918

Дата смерти

06.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1918

Отец: Berger William Franklin

Мать: Berger Blanche May

Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Бракосочетание
07.07.1939

Жена: Berger Emma Mae

Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Ashland, Ohio 44805, USA
Смерть
06.07.2006
Ohio, United States
Похороны
Неизвестно
Wooster Cemetery, Wooster, Ohio, United States