Berger William Dean
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1918
Дата смерти06.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1918
Отец: Berger William Franklin
Мать: Berger Blanche May
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Бракосочетание
07.07.1939
Жена: Berger Emma Mae
Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Ashland, Ohio 44805, USA
Смерть
06.07.2006
Ohio, United States
Похороны
Неизвестно
Wooster Cemetery, Wooster, Ohio, United States