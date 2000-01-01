Петренко Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петренко Александр Петров

Мать: не указана

Смерть
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