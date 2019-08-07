Петренко Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петренко Тимофей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1931
Дочь: Дизенко Вера Александровна
Мать ребёнка: Тютюнова Феодосия Корнилиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Григорий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно