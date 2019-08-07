Петренко Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Александр Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Петренко Тимофей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1931

Дочь: Дизенко Вера Александровна

Мать ребёнка: Тютюнова Феодосия Корнилиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Григорий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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