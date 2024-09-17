Силкин Игнатий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилкин Игнатий Павлович

Силкин Игнатий Павлович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1851 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1884

Отец: Глебов Павел Дмитриевич

Мать: Силкина (Хрулева?) Феоктиста Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 24
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
09.06.1884
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 24
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.