Силкин Игнатий Павлович
Место рождения
Дата рождения08.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1884
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 24
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.06.1884
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 24
Смерть
Неизвестно