Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гавриил Осипович
Отец ребёнка: Иосиф Петрович
Смерть
Неизвестно