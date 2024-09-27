Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Гавриил Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Петрович

Смерть
Неизвестно

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