Романов Павел 1 Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Павел 1 Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гольштей-Готторпский-Романов Петр 3 Федорович

Мать: Романова Екатерина 2 Великая Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольденбургская Екатерина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай 1 Павлович

Мать ребёнка: Романова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр 1 Благословенный Павлович

Мать ребёнка: Романова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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