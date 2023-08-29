Романов Павел 1 Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольденбургская Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай 1 Павлович
Мать ребёнка: Романова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр 1 Благословенный Павлович
Мать ребёнка: Романова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно