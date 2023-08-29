Романова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай 1 Павлович
Отец ребёнка: Романов Павел 1 Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр 1 Благословенный Павлович
Отец ребёнка: Романов Павел 1 Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно