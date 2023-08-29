Романова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай 1 Павлович

Отец ребёнка: Романов Павел 1 Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр 1 Благословенный Павлович

Отец ребёнка: Романов Павел 1 Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Павел 1 Петрович

Смерть
Неизвестно
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