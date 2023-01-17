Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Кобельков Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Кобельков Василий Максимов
Полибино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1836
Софьинка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858