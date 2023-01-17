Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Кобельков Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Кобельков Василий Максимов

Полибино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1836
Софьинка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельков Василий Максимов

Смерть
После 1858
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