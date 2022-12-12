Кобельков Василий Максимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смерти01.01.1854 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Кобельков Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Место жительства
С 1836
Софьинка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Переведен в 1836 г. из д. Сторожевая Слобода (Полибино) Данковского уезда Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) в д. Софьинка (Софиевка) Епифанского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Иванова
Смерть
01.01.1854 ст.
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область