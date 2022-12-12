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Кобельков Василий Максимов

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Место рождения

Полибино, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

01.01.1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Полибино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Кобельков Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Полибино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1836
Софьинка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Переведен в 1836 г. из д. Сторожевая Слобода (Полибино) Данковского уезда Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) в д. Софьинка (Софиевка) Епифанского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Иванова

Смерть
01.01.1854 ст.
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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