Спицын Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицын Семен

Спицын Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Спицын Стефан

Мать: Спицына Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Ирина

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Спицын Епифан

Мать ребёнка: Спицына Ирина

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Спицына) Евдокия

Мать ребёнка: Спицына Ирина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.