Спицын Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Спицын Стефан
Мать: Спицына Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Ирина
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Спицын Епифан
Мать ребёнка: Спицына Ирина
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Спицына) Евдокия
Мать ребёнка: Спицына Ирина
Смерть
Неизвестно