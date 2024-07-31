Спицын Епифан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Спицын Семен
Мать: Спицына Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спицын Тимофей
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Бракосочетание
05.05.1877
Жена: Спицына (Леонова) Мария
Рождение ребёнка
22.11.1895
Дочь: (Спицына) Екатерина
Мать ребёнка: Спицына Агафья
Смерть
Неизвестно