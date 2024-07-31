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Спицын Епифан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Спицын Семен

Мать: Спицына Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицын Тимофей

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Бракосочетание
05.05.1877

Жена: Спицына (Леонова) Мария

Рождение ребёнка
22.11.1895

Дочь: (Спицына) Екатерина

Мать ребёнка: Спицына Агафья

Смерть
Неизвестно

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