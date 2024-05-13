Шарафетдинов Мухаметрахим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сагитов Шарафетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уммулхаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1872
Рождение ребёнка
1877
Сын: Якуб
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Габдурашит
Мать ребёнка: Уммулхаят
Смерть
Неизвестно