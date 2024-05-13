Шарафетдинов Мухаметрахим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарафетдинов Мухаметрахим

Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

1862 г.р.
1872 г.р.
1877 г.р.
1887 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сагитов Шарафетдин

Мать: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уммулхаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Уммулхаят

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гариф

Мать ребёнка: Уммулхаят

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Мужавир

Мать ребёнка: Уммулхаят

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Якуб

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Габдурашит

Мать ребёнка: Уммулхаят

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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