Белая (Близнюк) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белая (Близнюк) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

2007 г.р.
2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1975

Отец: не указан

Мать: Галина

Рождение ребёнка
21.01.2007

Сын: Белый Алексей Александрович

Отец ребёнка: Белый Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
21.12.2011

Дочь: Белая Виктория Александровна

Отец ребёнка: Белый Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белый Александр Анатольевич

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