Белая (Близнюк) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1975
Мать: Галина
Рождение ребёнка
21.01.2007
Сын: Белый Алексей Александрович
Отец ребёнка: Белый Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
21.12.2011
Дочь: Белая Виктория Александровна
Отец ребёнка: Белый Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белый Александр Анатольевич