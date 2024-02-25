Белый Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1978
Рождение ребёнка
21.01.2007
Сын: Белый Алексей Александрович
Мать ребёнка: Белая Юлия Александровна
Рождение ребёнка
21.12.2011
Дочь: Белая Виктория Александровна
Мать ребёнка: Белая Юлия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белая Юлия Александровна