Белый Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1978

Отец: Белый Анатолий Николаевич

Мать: Белая Галина Александровна

Рождение ребёнка
21.01.2007

Сын: Белый Алексей Александрович

Мать ребёнка: Белая Юлия Александровна

Рождение ребёнка
21.12.2011

Дочь: Белая Виктория Александровна

Мать ребёнка: Белая Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Белая Юлия Александровна

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