Комова Параскева Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фекла Андрианова
Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Комов Иван Андрианов
Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов
Рождение ребёнка
01.02.1842
Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно