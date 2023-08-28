Комова Параскева Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова Параскева Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фекла Андрианова

Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Комов Федосей Андрианов

Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Комов Иван Андрианов

Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Комов Федор Андрианов

Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Комов Георгий Андрианов

Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Комов Мирон Андрианов

Отец ребёнка: Комов Андриан Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комов Андриан Семенов

Смерть
Неизвестно
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