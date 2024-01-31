Дець (Ведыбида) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дець (Ведыбида) Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дець Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Дець Афанасий Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дець Афанасий Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дець Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Дець Афанасий Климович

Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Лузан (Дець) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Дець Афанасий Климович

Смерть
Неизвестно

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