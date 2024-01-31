Дець (Ведыбида) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дець Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Дець Афанасий Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дець Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Дець Афанасий Климович
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Лузан (Дець) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Дець Афанасий Климович
Смерть
Неизвестно