Хяким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Риханя
Мать ребёнка: (Шамшетдинова) Мядиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шамшетдинова) Мядиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерщидя
Мать ребёнка: (Шамшетдинова) Мядиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разия
Мать ребёнка: (Шамшетдинова) Мядиня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шамшетдинова) Мядиня
Смерть
Неизвестно