Хяким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хяким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Риханя

Мать ребёнка: (Шамшетдинова) Мядиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шамшетдинова) Мядиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерщидя

Мать ребёнка: (Шамшетдинова) Мядиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разия

Мать ребёнка: (Шамшетдинова) Мядиня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шамшетдинова) Мядиня

Смерть
Неизвестно

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