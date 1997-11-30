Михалап Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалап Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1945

Дата смерти

30.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1945

Отец: Михалап Владимир Иванович

Мать: Михалап Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
17.12.1966

Сын: Михалап Вадим Витальевич

Мать ребёнка: Михалап Нина Николаевна

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
04.06.1971

Дочь: Полторжицкая Светлана Витальевна

Мать ребёнка: Михалап Нина Николаевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалап Нина Николаевна

Смерть
30.11.1997
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