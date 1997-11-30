Михалап Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1945
Дата смерти30.11.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1945
Рождение ребёнка
17.12.1966
Мать ребёнка: Михалап Нина Николаевна
Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
04.06.1971
Дочь: Полторжицкая Светлана Витальевна
Мать ребёнка: Михалап Нина Николаевна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михалап Нина Николаевна
Смерть
30.11.1997