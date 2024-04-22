Михалап (Коротеева) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1946
Рождение ребёнка
17.12.1966
Отец ребёнка: Михалап Виталий Владимирович
Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
04.06.1971
Дочь: Полторжицкая Светлана Витальевна
Отец ребёнка: Михалап Виталий Владимирович
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно