Михалап (Коротеева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалап (Коротеева) Нина Николаевна

Место рождения

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1946

Отец: Покровский До Выяснения Дмитрий Петрович

Мать: Коротеева Лидия Васильевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.12.1966

Сын: Михалап Вадим Витальевич

Отец ребёнка: Михалап Виталий Владимирович

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
04.06.1971

Дочь: Полторжицкая Светлана Витальевна

Отец ребёнка: Михалап Виталий Владимирович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалап Виталий Владимирович

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