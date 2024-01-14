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Никита
Никита
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1738
Дата смерти
До 1757
Пол
Мужской
Отец
Родион
Около 1722 г.р.
Мать
Пелагея Ивановна
Около 1706 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец:
Родион
Мать:
Пелагея Ивановна
Смерть
До 1757
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