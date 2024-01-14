Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1706 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1745 г.р.
Между 1745 и 1752 г.р.
Около 1752 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1722

Отец: Константин

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Никита

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Гаврило

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1745 и 1752

Сын: Евдоким

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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