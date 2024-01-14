Родион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Константин
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Никита
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Гаврило
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Кузьма
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1745 и 1752
Сын: Евдоким
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно