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Пётр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1866

Отец: Никита Ульянов

Мать: Матрена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
19.?.1884

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
30.06.1885

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Ходуново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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