Пётр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1866
Отец: Никита Ульянов
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
19.?.1884
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
30.06.1885
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Ходуново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно