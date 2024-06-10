Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Ульянов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Никита Ульянов
Рождение ребёнка
19.08.1866
Сын: Пётр Никитич
Отец ребёнка: Никита Ульянов
Смерть
Неизвестно