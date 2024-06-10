Матрена Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Иванова

Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Ульянов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Никита Ульянов

Рождение ребёнка
19.08.1866

Сын: Пётр Никитич

Отец ребёнка: Никита Ульянов

Смерть
Неизвестно

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