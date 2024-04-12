Матрёна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Иванова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
02.11.1754 ст.

Муж: Ананий Алексеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1756 ст.

Сын: Семён Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Алексеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ефим Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Алексеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Наталья Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Алексеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1764 ст.

Сын: Агафон Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Алексеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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