Матрёна Иванова
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Бракосочетание
02.11.1754 ст.
Муж: Ананий Алексеев
Рождение ребёнка
01.09.1756 ст.
Сын: Семён Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Алексеев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ефим Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Алексеев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Наталья Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Алексеев
Рождение ребёнка
02.08.1764 ст.
Сын: Агафон Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Алексеев
Смерть
Неизвестно