Анастасия Иванова
Место рожденияВяз, Волосовский район, Ленинградская область, Россия
Дата рождения13.10.1843 ст.
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вяз, Волосовский район, Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
30.08.1868 ст.
Сын: Семён Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Старицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
После 1868