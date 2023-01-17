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Анастасия Иванова

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Место рождения

Вяз, Волосовский район, Ленинградская область, Россия

Дата рождения

13.10.1843 ст.

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вяз, Волосовский район, Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
30.08.1868 ст.

Сын: Семён Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Старицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
После 1868
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