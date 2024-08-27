Свиридова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Свиридов Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Свиридов Алексей Никитич
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 302
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Свиридов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Свиридов Алексей Никитич
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Смерть
Неизвестно