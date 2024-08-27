Свиридова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Алексей Никитич

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Свиридов Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Свиридов Алексей Никитич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 302
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Свиридов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Свиридов Алексей Никитич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Смерть
Неизвестно

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