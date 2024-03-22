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Филип Федоров

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

17.06.1780 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Около 1677 г.р.

Жена

1716 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Федор Иванов

Мать: Параскева Екимова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Кондрат Филипов

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1759

Дочь: Анна Филипова

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Василий Филипов

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самуил Филипов

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Степанова

Смерть
17.06.1780 ст.
Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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