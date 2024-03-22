Филип Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти17.06.1780 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Федор Иванов
Мать: Параскева Екимова
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Кондрат Филипов
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1759
Дочь: Анна Филипова
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Василий Филипов
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самуил Филипов
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Степанова
Смерть
17.06.1780 ст.