Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиОколо 1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Козьма Федоров
Мать ребёнка: Параскева Екимова
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Филип Федоров
Мать ребёнка: Параскева Екимова
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Параскева Екимова
Смерть
Около 1747