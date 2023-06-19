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Федор Иванов

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

Около 1747

Пол

Мужской

Отец

Между 1640 и 1649 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1704 г.р.
Около 1710 г.р.
Около 1739 г.р.

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СИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Иван

Мать: не указана

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Козьма Федоров

Мать ребёнка: Параскева Екимова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Филип Федоров

Мать ребёнка: Параскева Екимова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Параскева Екимова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Около 1747
Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область