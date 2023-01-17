Коробейников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1925

Сын: Коробейников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Коробейникова ?

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Коробейникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Анна (Нюра) Михайловна

Мать ребёнка: Коробейникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Яков Михайлович

Мать ребёнка: Коробейникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Павел Михайлович

Мать ребёнка: Коробейникова ?

Смерть
Неизвестно
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