Коробейников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1925
Сын: Коробейников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Коробейникова ?
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Коробейникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Анна (Нюра) Михайловна
Мать ребёнка: Коробейникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Яков Михайлович
Мать ребёнка: Коробейникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Павел Михайлович
Мать ребёнка: Коробейникова ?
Смерть
Неизвестно