Тимонина (Ордина) Анисья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина (Ордина) Анисья Ефимовна

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Ордин Ефим Иванович

Мать: Мавра Лазаревна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Колосов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Елизавета Логиновна

Отец ребёнка: Тимонин Логин Антонович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимонин Логин Антонович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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