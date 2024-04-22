Тимонина (Ордина) Анисья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Ордин Ефим Иванович
Мать: Мавра Лазаревна
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Колосов Иван
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Елизавета Логиновна
Отец ребёнка: Тимонин Логин Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно