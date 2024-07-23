Колосов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимонина Анисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Тимонина Анисья Ефимовна
Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно