Колосов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимонина Анисья Ефимовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Колосов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Тимонина Анисья Ефимовна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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