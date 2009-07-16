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Смирнова Анастасия Эдуардовна
Смирнова Анастасия Эдуардовна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
16.07.2009
Пол
Женский
Отец
Смирнов Эдуард Анатольевич
1976 г.р.
Мать
Смирнова (Симонова) Алла Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2009
Отец:
Смирнов Эдуард Анатольевич
Мать:
Смирнова Алла Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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