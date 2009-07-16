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Смирнова Анастасия Эдуардовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2009

Отец: Смирнов Эдуард Анатольевич

Мать: Смирнова Алла Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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